Necla ve Metin Büyükşen cinayeti! Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katili kim, bulundu mu?

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki akşam saatlerinde kızıyla birlikte evde oturan Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çifti eve giren kar maskeli biri tarafından öldürüldü. Ancak katil, Büşra'ya dokunmadı. Büşra'yı bayıltıp kaçan katil 3 yıldır bulunamadı. Programa katılan çiftin doktor olan çocukları Büşra'nın bir şeyler gizlediğini düşündüğünü söyledi. Peki Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katili kim, bulundu mu?

NECLA VE METİN BÜYÜKŞEN CİNAYETİ, OLAYI!

3 Eylül 2018 tarihinde Büşra'nın ifadesine göre başına kar maskesi geçiren bir kişi pompalı tüfekle açık kapıdan eve girerek emekli memur Metin Büyükşen'e ve Necla Büyükşen'e ateş etti. Saldırgan tüfeğin dipçiğiyle çiftin kızı Büşra'yı bayıltarak kaçtı.

Ayıldıktan sonra komşuların yanına giderek arabalarına binip jandarmaya giden Büşra tüm olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla- Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu.

NECLA VE METİN BÜYÜKŞEN CİFTİNİN KATİLİ KİM, BULUNDU MU?

Olaydan sonra cinayetin tek tanığı Büşra Büyükşen ile abileri Müge Anlı'da karşı karşıya geldi. Doktor olan Ağabey, Büşra'nın birşeyler saklıyor olabileceğini, katili görmüş olabileceğini söyledi, Ağabey, ''Jandarma bana Büşra'nın dilinin ucuna kadar geldiğini ancak sustuğunu söyledi'' dedi.

Öte yandan çiftin diğer oğlu Uğur ve Uğur'un eşi Betül ile Metin Bey'in mehir yüzünden aralarında anlaşmazlık olduğu ortaya çıktı.

Evin gelini Betül ile Metin Büyükşen'in yaptığı telefon konuşmasından ses kayıtları Müge Anlı'nın programında dinletildi. Konuşmada, mehir kavgasını çözmek isteyen Metin Bey, gelinine mehir yerine bir araba, 25 bin TL para teklif ediyor. Ancak gelin mehirin hepsini istiyor ve bir türlü anlaşamıyor.

ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 22 Haziran 2021 Salı Müge Anlı izle