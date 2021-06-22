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  3. Necla ve Metin Büyükşen olayı! Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katili kim çıktı? Müge Anlı Necla ve Metin Büyükşen itirafı geldi mi?

Necla ve Metin Büyükşen olayı! Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katili kim çıktı? Müge Anlı Necla ve Metin Büyükşen itirafı geldi mi?

Konya’da evlerine kızlarının yanında katledilen Necla ve Metin Büyükşen cinayeti Müge Anlı'da işleniyor. 3 yılın ardından çiftin yakınları yeniden programa başvurup katilleri bulmak istediğini söyledi. Peki Necla ve Metin Büyükşen cinayeti olayı nedir? Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katili bulundu mu? Necla ve Metin Büyükşen olayı! Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katili kim çıktı?

Necla ve Metin Büyükşen olayı! Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katili kim çıktı? Müge Anlı Necla ve Metin Büyükşen itirafı geldi mi?

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki akşam saatlerinde kızıyla birlikte evde oturan Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çifti eve giren kar maskeli biri tarafından öldürüldü. Ancak katil, Büşra'ya dokunmadı. Büşra'yı bayıltıp kaçan katil 3 yıldır bulunamadı. Programa katılan çiftin doktor olan çocukları Büşra'nın bir şeyler gizlediğini düşündüğünü söyledi. Peki Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katili kim, bulundu mu?

NECLA VE METİN BÜYÜKŞEN OLAYI

3 Eylül 2018 tarihinde Büşra'nın ifadesine göre başına kar maskesi geçiren bir kişi pompalı tüfekle açık kapıdan eve girerek emekli memur Metin Büyükşen'e ve Necla Büyükşen'e ateş etti. Saldırgan tüfeğin dipçiğiyle çiftin kızı Büşra'yı bayıltarak kaçtı.

Necla ve Metin Büyükşen cinayeti! Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katili kim, bulundu mu?

Ayıldıktan sonra komşuların yanına giderek arabalarına binip jandarmaya giden Büşra tüm olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla- Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. 

Necla ve Metin Büyükşen cinayeti! Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katili kim, bulundu mu?

NECLA VE METİN BÜYÜKŞEN CİFTİNİN KATİLİ KİM ÇIKTI?

Olaydan sonra cinayetin tek tanığı Büşra Büyükşen ile abileri Müge Anlı'da karşı karşıya geldi. Doktor olan Ağabey, Büşra'nın birşeyler saklıyor olabileceğini, katili görmüş olabileceğini söyledi, Ağabey, ''Jandarma bana Büşra'nın dilinin ucuna kadar geldiğini ancak sustuğunu söyledi'' dedi. 

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Necla ve Metin Büyükşen cinayeti! Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katili kim, bulundu mu?

Öte yandan çiftin diğer oğlu Uğur ve Uğur'un eşi Betül ile Metin Bey'in mehir yüzünden aralarında anlaşmazlık olduğu ortaya çıktı. 

Necla ve Metin Büyükşen cinayeti! Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katili kim, bulundu mu?

Evin gelini Betül ile Metin Büyükşen'in yaptığı telefon konuşmasından ses kayıtları Müge Anlı'nın programında dinletildi. Konuşmada, mehir kavgasını çözmek isteyen Metin Bey, gelinine mehir yerine bir araba, 25 bin TL para teklif ediyor. Ancak gelin mehirin hepsini istiyor ve bir türlü anlaşamıyor.

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Necla ve Metin Büyükşen cinayeti! Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katili kim, bulundu mu?

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