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Necmettin Erbakan Eyüpsultan Camisi'nde anıldı

İSTANBUL (AA) - Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 9. yıl dönümü dolayısıyla Eyüpsultan Camisi'nde anma programı düzenlendi.Saadet Partisi İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programa Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı. Anma programında...

Necmettin Erbakan Eyüpsultan Camisi'nde anıldı

İSTANBUL (AA) - Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 9. yıl dönümü dolayısıyla Eyüpsultan Camisi'nde anma programı düzenlendi.

Saadet Partisi İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programa Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı.

Anma programında başta İdlib'de şehit olan askerler olmak üzere tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerler için dua edildi.

Kaynak: AA




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