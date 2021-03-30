Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktı. Bu sebeple Nursaçan'ın hayatı internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Biz de haberimizde sizler için Necmettin Nursaçan kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtlarını derledik...

NECMETTİN NURSAÇAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1942 doğumlu Necmettin Nursaçan'ın doğum yeri Kayseri'dir. Pakize Nursaçan ile evlidir. Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim alan Nursaçan, Bağdat Üniversitesi ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde eğitimlerini tamamladı.

Okulu bitirmesinin ardından Nursaçan, Kayseri Müftülüğü'ne atandı. 2005 yılında Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atandı ve 2007 yılında ise emekli oldu. Nursaçan, 50 yılı aşkın süredir diz hizmetlerinde bulunmaktadır. Nursaçan; fahri vaiz, imam hatip, Kuran kursu müdürü, merkez vaizi, il müftüsü ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olmak üzere din hizmetinin her aşamasında görev almıştır.

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Necmettin Nursaçan'la Sohbetler programını yapmıştır.