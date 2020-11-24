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Necmettin Yılmaz kimdir, nerelidir? Necmettin Yılmaz neden ve nasıl öldü?

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Necmettin Yılmaz, sevenleri tarafından anılıyor. Bu özel günde internette çokça bakılan Necmettin Yılmaz'ın hayatıyla ilgili tüm bilgilere biz de haberimizde yer verdik.

Necmettin Yılmaz kimdir, nerelidir? Necmettin Yılmaz neden ve nasıl öldü?

Necmettin Yılmaz kimdir, nerelidir? Necmettin Yılmaz neden ve nasıl öldü? soruları 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de bu konuyla ilgili önemli detaylara haberimizde derledik.

NECMETTİN YILMAZ KİMDİR, NERELİ?

Necmettin Yılmaz, 14 Aralık 1993'te Gümüşhane'nin Torul ilçesi Demirkapı köyünde ailesinin 4 çocuğundan ikincisi olarak dünyaya geldi.

İlkokul eğitimini Demirkapı İlköğretim Okulu, ortaokulu Gümüşhane Bağlarbaşı Yatılı Bölge Ortaokulu, liseyi ise Gümüşhane Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesinde tamamlayan Yılmaz, Artvin Çoruh Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.

Meslek hayatına 2015-2016 eğitim öğretim yılında Torul'un Altınpınar İlkokulunda ücretli sınıf öğretmenliği yaparak başlayan Necmettin öğretmen, 2016'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Çiftçibaşı İlkokuluna atandı.

Necmettin Yılmaz kimdir, nerelidir? Necmettin Yılmaz neden ve nasıl öldü?

NECMETTİN YILMAZ NEDEN VE NASIL ÖLDÜ?

8 aylık öğretmen olan ve öğrencilerince çok sevilen Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için Şanlıurfa'dan memleketi Torul'a dönerken, PKK'lı teröristlerce Tunceli-Erzincan kara yolunun Pülümür ilçesi kesiminde aracı yakıldıktan sonra kaçırıldı.

Genç öğretmeni arama çalışmaları 27 gün boyunca aralıksız sürdü. Necmettin öğretmenin naaşı, 12 Temmuz 2017'de Tunceli'deki Pülümür Çayı'nda bulundu.

Necmettin Yılmaz'ın cenazesi, 16 Temmuz 2017'de Torul ilçe merkezinde düzenlenen törenin ardından baba ocağı Demirkapı köyündeki aile kabristanına defnedildi.

Şehadetinin ardından Necmettin Yılmaz'ın adı, Milli Eğitim Bakanlığınca Siverek'teki görev yaptığı okul, Torul'daki imam hatip lisesi ile yurdun çeşitli yerlerindeki kütüphanelere ve Tunceli'de bir bulvara verildi.

Okan Gül
Video Editörü


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