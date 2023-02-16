Necmi Coban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Necmi Coban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Necmi Coban adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Necmi Coban Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Necmi Coban 23 Haziran 1993 tarihinde Aksaray şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Necmi Çoban şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Necmi Coban Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Necmi Coban, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

68 Aksaray Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. 68 Aksaray Belediye Spor takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Necmi Coban'nin 68 Aksaray Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Necmi Coban Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/neco6817/

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Necmi Coban Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Necmi Coban isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Necmi Coban Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Necmi Coban futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağu 2013 yılında Yimpaş Yozgat

29 Ağu 2014 yılında Sorgun Belediye

15 Temmuz 2015 yılında Ankara Adliye

20 Temmuz 2017 yılında Payasspor

1 Temmuz 2018 yılında Turgutluspor

1 Eylül 2020 yılında 68 Aksaray Bld

Necmi Coban Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Necmi Coban şuan 68 Aksaray Belediye Spor takımında oynamakta ve 68 numaralı formayı giymektedir.

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