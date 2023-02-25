Nectarios Triantis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nectarios Triantis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nectarios Triantis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nectarios Triantis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nectarios Triantis 11 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nectarios Triantis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nectarios Triantis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Central Coast Mariners futbol takımında oynamaktadır. Central Coast Mariners takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nectarios Triantis'nin Central Coast Mariners ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nectarios Triantis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nectarios Triantis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nectarios Triantis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nectarios Triantis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2021 yılında Western Sydney

26 Temmuz 2022 yılında Central Coast

Nectarios Triantis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nectarios Triantis şuan Central Coast Mariners takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Nectarios Triantis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya U20 takımında 4 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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