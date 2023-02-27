Nedas Labukas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nedas Labukas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nedas Labukas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nedas Labukas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nedas Labukas 7 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Litvanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nedas Labukas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nedas Labukas, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Marijampole City futbol takımında oynamaktadır. Marijampole City takımına 20 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Nedas Labukas'nin Marijampole City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nedas Labukas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nedas Labukas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında DFK Dainava
7 Mart 2021 yılında Silas
1 Şubat 2022 yılında DFK Dainava
20 Şubat 2023 yılında Marijampole C.
Nedas Labukas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nedas Labukas şuan Marijampole City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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