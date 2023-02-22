Nedas Maciulaitis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nedas Maciulaitis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nedas Maciulaitis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nedas Maciulaitis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nedas Maciulaitis 6 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. Kuzey İrlanda,Litvanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nedas Maciulaitis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Carrick Rangers futbol takımında oynamaktadır. Carrick Rangers takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nedas Maciulaitis'nin Carrick Rangers ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Nedas Maciulaitis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nedas Maciulaitis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Dundalk U19
1 Temmuz 2018 yılında Armagh City FC
28 Ağustos 2019 yılında Coleraine
1 Ağustos 2020 yılında Loughgall
19 Ocak 2023 yılında Carrick Rangers
Nedas Maciulaitis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nedas Maciulaitis şuan Carrick Rangers takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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