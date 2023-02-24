Nedeljko Piscevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nedeljko Piscevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nedeljko Piscevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nedeljko Piscevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nedeljko Piscevic 20 Nisan 1995 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Недељко Пишчевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nedeljko Piscevic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nedeljko Piscevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Borac Banja Luka futbol takımında oynamaktadır. FK Borac Banja Luka takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nedeljko Piscevic'nin FK Borac Banja Luka ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Nedeljko Piscevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nedeljko Piscevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nedeljko Piscevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nedeljko Piscevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Sindjelic Bg

7 Temmuz 2017 yılında Rad Belgrad

16 Ağustos 2018 yılında Sindjelic Bg

31 Aralık 2018 yılında Rad Belgrad

14 Ocak 2019 yılında Javor-Matis

11 Ocak 2021 yılında Riga

8 Şubat 2022 yılında Radnicki 1923

1 Temmuz 2022 yılında B. Banja Luka

Nedeljko Piscevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nedeljko Piscevic şuan FK Borac Banja Luka takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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