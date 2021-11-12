Özellikle öğrenciler ve öğretmenler tarafından 2021-2022 eğitim döneminin başlamasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri de Öğretmenler Günü’nün önemi ve ilk önem kazandığı tarihin ne zaman olduğu konusu oldu. Öğretmenler Günü’nün tarihçesini merak eden öğrenciler konuya dair internette araştırma yapıyor. Peki, Neden 24 kasım öğretmenler günü olarak kutlanır kısaca? Öğretmenler günü niye 24 kasım'da kutlanır?

NEDEN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ OLARAK KUTLANIR

Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Çünkü 24 Kasım 1928 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği”ni kabul ettiği gündür. Bu nedenle öğretmenlerimizi andığımız bu gün, ülkemizde 1981 yılından itibaren her yıl 24 Kasım’da kutlanır.

11 Kasım 1928 tarihinde Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Millet Mektepleri Başöğretmenliği” unvanını vermişti. Bu unvan 24 Kasım 1928’de Atatürk’ün kabulü ve Millet Mektepleri Talimatnamesi’nin yayımlanması ile resmîleşti.

Sonraki yıllarda 24 Kasım’ı Öğretmenler Günü ilan eden, dönemin Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren’dir.

Günümüzden tam 40 yıl önce 1981 yılında Atatürk’ün 100. doğum yıl dönümü nedeniyle, onun “başöğretmen” olduğu 24 Kasım tarihinin her yıl ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NİYE 24 KASIMDA KUTLANIR

26 Şubat 1981’de Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği” ile Öğretmenler Günü’nün amaçları, kutlama komitelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ve kutlama gününe ilişkin esaslar belirlendi. 26 Kasım 1992 tarihinde Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Her yıl düzenlenen bu kutlamalar Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.