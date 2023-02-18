Nediljko Labrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nediljko Labrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nediljko Labrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nediljko Labrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nediljko Labrovic 10 Ekim 1999 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Nediljko Labrović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nediljko Labrovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NEJA SPORT d.o.o. yapmaktadır. Nediljko Labrovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nediljko Labrovic'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 15 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nediljko Labrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nediljko Labrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nediljko Labrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nediljko Labrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2013 yılında Adriatic Split

3 Ekim 2014 yılında Junak Sinj U17

1 Temmuz 2016 yılında Junak Sinj

10 Temmuz 2018 yılında HNK Sibenik

1 Temmuz 2021 yılında HNK Rijeka

Nediljko Labrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nediljko Labrovic şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Nediljko Labrovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U20 takımında 1 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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