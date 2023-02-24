Nedim Arnautovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nedim Arnautovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nedim Arnautovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nedim Arnautovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nedim Arnautovic 29 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Arnautović Nedim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nedim Arnautovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nedim Arnautovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jedinstvo Bihac futbol takımında oynamaktadır. NK Jedinstvo Bihac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nedim Arnautovic'nin NK Jedinstvo Bihac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nedim Arnautovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nedim Arnautovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nedim Arnautovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nedim Arnautovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında J. Bihac

Nedim Arnautovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nedim Arnautovic şuan NK Jedinstvo Bihac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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