Nedim Avdic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nedim Avdic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nedim Avdic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nedim Avdic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nedim Avdic 3 Şubat 2003 tarihinde Gracanica şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nedim Avdić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nedim Avdic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TsM Agency yapmaktadır. Nedim Avdic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Buducnost Banovici futbol takımında oynamaktadır. FK Buducnost Banovici takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nedim Avdic'nin FK Buducnost Banovici ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Nedim Avdic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nedim Avdic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nedim Avdic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nedim Avdic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Sloboda T U19

1 Temmuz 2022 yılında Sloboda Tuzla

29 Temmuz 2022 yılında FK Buducnost

31 Mayıs 2023 yılında Sloboda Tuzla

Nedim Avdic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nedim Avdic şuan FK Buducnost Banovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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