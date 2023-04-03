Nedim Demirovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nedim Demirovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nedim Demirovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nedim Demirovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nedim Demirovic 28 Haziran 2004 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nedim Demirovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Novi Pazar U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nedim Demirovic'nin FK Novi Pazar U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nedim Demirovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nedim Demirovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Novi Pazar U19
Nedim Demirovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nedim Demirovic şuan FK Novi Pazar U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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