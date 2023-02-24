Nedim Hadzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nedim Hadzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nedim Hadzic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nedim Hadzic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nedim Hadzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nedim Hadzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nedim Hadzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nedim Hadzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nedim Hadzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nedim Hadzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nedim Hadzic 19 Mart 1999 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nedim Hadžić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nedim Hadzic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Nedim Hadzic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Velez Mostar futbol takımında oynamaktadır. FK Velez Mostar takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nedim Hadzic'nin FK Velez Mostar ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Nedim Hadzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nedim Hadzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Nedim Hadzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nedim Hadzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sarajevo U19

1 Temmuz 2017 yılında FK Sarajevo

30 Ocak 2018 yılında Leixões U19

1 Temmuz 2018 yılında Bilinmiyor

23 Ekim 2019 yılında Mladost Kakanj

14 Temmuz 2021 yılında Slaven Belupo

23 Şubat 2022 yılında Sloboda Tuzla

30 Haziran 2022 yılında Slaven Belupo

1 Temmuz 2022 yılında NK Radomlje

28 Ocak 2023 yılında Velez Mostar

Nedim Hadzic kimdir

Nedim Hadzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nedim Hadzic şuan FK Velez Mostar takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Nedim Hadzic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U21 takımında 16 numaralı formasıyla 8 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nedim Hadzic nereli

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