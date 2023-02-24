Nedim Mekic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nedim Mekic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nedim Mekic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nedim Mekic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nedim Mekic 15 Nisan 1995 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nedim Mekić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nedim Mekic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FirstStep Management yapmaktadır. Nedim Mekic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeljeznicar Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Zeljeznicar Sarajevo takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nedim Mekic'nin FK Zeljeznicar Sarajevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nedim Mekic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nedim Mekic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nedim Mekic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nedim Mekic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2013 yılında Zeljeznicar U19

1 Temmuz 2014 yılında Zeljeznicar

18 Şubat 2015 yılında Igman Konjic

10 Haziran 2015 yılında Zeljeznicar

1 Temmuz 2015 yılında Travnik

19 Ocak 2016 yılında Zvijezda G.

1 Temmuz 2016 yılında GOSK Gabela

1 Temmuz 2017 yılında Radnik Bijelj.

9 Temmuz 2021 yılında Zeljeznicar

Nedim Mekic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nedim Mekic şuan FK Zeljeznicar Sarajevo takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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