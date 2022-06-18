Nedim Şener canlı yayında sert konuştu! HDP'li vekiller için ağzına ne gelirse söyledi: "Şereften yoksun o milletvekillerinden..."
Gazeteci Nedim Şener, katıldığı TV programında HDP vekilleri sert sözlerle eleştirerek, "şereften yoksun" ifadesini kullandı. Programın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şener," Namus ve şeref sözünü tutmayan milletvekillerine en hafif deyimle şeref yoksunu denir" ifadesini kullandı.
Haber Global'da Sultan Arınır'ın moderatörlüğünde ekrana gelen Artı Eksi programına Şaban Sevinç, Nedim Şener, Cem Toker ve Mehmet Metiner katıldı.
Programda söz alan Nedim Şener, " HDP'nin varlığı gibi hukukidir, ama gayrı meşrudur, ahlakidir. Bu hırsızlardan halkın parasını çalıp vatan, millet bütünlüğü üzerine Meclis'te yemin eden ve şereften yoksun o (HDP'li milletvekillerini kast ediyor) milletvekillerinden o paraların, haram olsun..." dedi.
SEVİNÇ: HAKARET ETME
Bunun üzerine araya giren Şaban Sevinç," Hakaret etme lütfen. Milletvekillerine niye hakaret ediyorsun?" dedi.
ŞENER: NİYE ETMEYEYİM ,EDİYORUM
Nedim Şener," Niye etmeyeyim. Ediyorum. " dedi. Sevinç bir kez daha araya girerek, " Yakışıyor mu? Ben savunmak için söylemiyorum" ifadelerini kullandı.
Şener sözlerine devam ederek," Ben onlarla davalığım. " diye konuştu.
"NAMUS VE ŞEREF SÖZÜNÜ TUTMAYAN VEKİLLERE ŞEREF YOKSUNU DENİR"
Sosyal medya hesabından o anların görüntüsünü paylaşan Şener," 6 milyonun oyunu aldıktan, TBMM’de “vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü, Anayasa’ya bağlılık” konusunda verdiği namus ve şeref sözünü tutmayan milletvekillerine en hafif deyimle şeref yoksunu denir" ifadelerini kullandı.