Nedim Şener canlı yayında sert konuştu! HDP'li vekiller için ağzına ne gelirse söyledi: "Şereften yoksun o milletvekillerinden..."

Haber Global'da Sultan Arınır'ın moderatörlüğünde ekrana gelen Artı Eksi programına Şaban Sevinç, Nedim Şener, Cem Toker ve Mehmet Metiner katıldı.

Programda söz alan Nedim Şener, " HDP'nin varlığı gibi hukukidir, ama gayrı meşrudur, ahlakidir. Bu hırsızlardan halkın parasını çalıp vatan, millet bütünlüğü üzerine Meclis'te yemin eden ve şereften yoksun o (HDP'li milletvekillerini kast ediyor) milletvekillerinden o paraların, haram olsun..." dedi.

SEVİNÇ: HAKARET ETME

Bunun üzerine araya giren Şaban Sevinç," Hakaret etme lütfen. Milletvekillerine niye hakaret ediyorsun?" dedi.

ŞENER: NİYE ETMEYEYİM ,EDİYORUM

Nedim Şener," Niye etmeyeyim. Ediyorum. " dedi. Sevinç bir kez daha araya girerek, " Yakışıyor mu? Ben savunmak için söylemiyorum" ifadelerini kullandı.

Şener sözlerine devam ederek," Ben onlarla davalığım. " diye konuştu.

"NAMUS VE ŞEREF SÖZÜNÜ TUTMAYAN VEKİLLERE ŞEREF YOKSUNU DENİR"

Sosyal medya hesabından o anların görüntüsünü paylaşan Şener," 6 milyonun oyunu aldıktan, TBMM’de “vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü, Anayasa’ya bağlılık” konusunda verdiği namus ve şeref sözünü tutmayan milletvekillerine en hafif deyimle şeref yoksunu denir" ifadelerini kullandı.