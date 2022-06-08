Nedim Şener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzına fermuar çekti! "Konuşamaz, konuşursa FETÖ'cüler tüm bildiklerini anlatır!"

CHP eski Genel Sekreteri ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, katıldığı bir televizyon programında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için "MİT Tırları belgelerini Enis Berberoğlu’na yayınlasın diye Kılıçdaroğlu verdi" ifadelerini kullanmış, siyaset gündeminde deprem etkisi yaratmıştı. İddialar gücünü korurken, gazeteci Nedim Şener'den de FETÖ iddiası geldi. Şener, Kılıçdaroğlu'nun konuşamayacağını, konuşursa FETÖ'cülerin tüm bildiklerini anlatacaklarını savundu.

"FETÖCÜLER TÜM BİLDİKLERİNİ ANLATIRLAR"

MİT tırları kumpası tartışmaları devam ederken, Hürriyet yazarı Nedim Şener de iddialara onay vererek, Kılıçdaroğlu'nu FETÖ kumpasının parçası olmakla suçladı. "MİT TIR’ları kumpasının parçası Kılıçdaroğlu konuşamaz çünkü..." başlıklı yazısını yayımlayan Şener, CHP liderine 10 soru yöneltti. Kılıçdaroğlu'nun neden konuşamayacağını şöyle ifade etti;

1-ABD ziyaretinizde FETÖ’cülerle ne konuştunuz?

2-17/25 Aralık belge ve sahte ses kayıtlarını kimden alıp yayınladınız?

3-2014’te FETÖ’nün el konulan gazete, televizyon ve bankasına neden destek oldunuz?

4-MİT TIR’ları kumpasının görüntü ve belgelerini kim verdi?

5-FETÖ’nün “Kontrollü darbe” yalanını kimin aracılığı ile raporlaştırdınız?

6-Adil Öksüz’ün MİT elemanı olduğuna dair sahte istihbaratı size ilk kim söyledi?

7-“Erdoğan’ın, Baykal’ın kasetini izlerken çekilmiş görüntüleri var, ben izledim” dediniz, neden yayınlamadınız ?

8-İddia ettiğiniz, Erdoğan’ın kaseti izlerken çekilmiş görüntülerini size kim getirdi?

9-Söz verdiğiniz halde açıklamadığınız AKP’li 4 bakan ve milletvekillerinin Bylock kullanıcısı olduğuna dair bilgiyi kim getirdi?

10-İçişleri Bakanı Soylu’nun iddia ettiği gibi 15 Temmuz öncesi Pensilvanya ile görüştünüz mü?

Bunlar birkaç yıl öncesine dair sorular, güncel konulara girmiyorum bile.

Ben sordum ama Kılıçdaroğlu’nun herhangi bir cevap verebileceğini sanmıyorum. Bunun bir tek nedeni vardır. Eğer FETÖ’cülerden bilgi ve belge alırsanız artık onların esiri olursunuz, Bu konuda ağzını açan olursa, FETÖ’cüler onunla ilgili bildiklerini ortaya dökerler.

Ve bu öyle bir esaret ki, FETÖ’cü KHK’lıları savunmaktan, FETÖ mensubu askeri öğrencilere sahip çıkmaya, son olarak da FETÖ’cülerin ile PKK ve yandaşlarının da çok istedikleri Terörle Mücadele Kanunu değişikliğine kadar uzanıyor.

Bu arada, Atatürk’ün partisinin adını ve kimliğini kullanıp, “demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet” kelimelerini de kenar süsü yapıyorlar."