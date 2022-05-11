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  3. Nedim Şener: "Sığınmacılar için üçüncü yol; kalmaları ya da geri gönderilmeleri değil, ileri göndermektir."

Nedim Şener: "Sığınmacılar için üçüncü yol; kalmaları ya da geri gönderilmeleri değil, ileri göndermektir."

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener bugün "Sığınmacılar için üçüncü bir yol" başlıklı yazı kaleme aldı. Sığınmacılar için üçüncü bir yolun onları ileri göndermek olduğunu ifade etti.

Nedim Şener: "Sığınmacılar için üçüncü yol; kalmaları ya da geri gönderilmeleri değil, ileri göndermektir."

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener bugün kaleme aldığı yazısında Türkiye'de bulunan sığınmacı sayısını vererek, yaşanan bu soruna ilişkin yazı kaleme aldı. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile anlaşma imzalayarak sığınmacıları ülkede tuttuğunu yazan Şener, "Bunun karşılığında Avrupa imzaladığı anlaşma ile Türkiye'ye maddi destekle ve Türklere vize serbesti gibi sözler verdi." dedi.

Şener verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirterek, "Avrupa, gerek Türkiye’de yayın yapan medya kuruluşları gerekse fonladıkları araştırma kuruluşları ve üniversite araştırmaları ile göçmenlerin Türkiye’de kalmak istedikleri algısını oturtmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Nedim ayrıca Ortadoğu'dan gelen sığınmacılar için Avrupa'nın milyarlarca Euro harcadığını belirterek, "Ukrayna’daki savaş nedeniyle ülkelerini terk eden 5 milyon kişiye, “Sarışın mavi gözlüler, Müslümanlar gibi değiller bize benziyorlar” diye ırk ve inanç ayrımcılığı yaparak kucak açtı."

Nedim Şener: Sığınmacılar için üçüncü yol; kalmaları ya da geri gönderilmeleri değil, ileri göndermektir.

"Buna karşın göçmenlerin en az yüzde 30’u imkân olduğunda Amerika, Kanada ve Avrupa ülkelerine gitmek istediğini söylüyor. Türkiye “açık sınır politikası” uygularsa bu oranın yüzde 50’nin altına düşmeyeceği kesin."  

“Türkiye’de kalsınlar” ya da “Ülkelerine geri gönderelim” çıkmazı ve tartışmasının yanında üçüncü bir seçeneği gündeme getiriyor; o da “açık sınır politikası” uygulayarak uluslararası sözleşmelere dayalı olarak iç savaştan kaçan insanların gitmek istedikleri hedef ülkeye gitmelerinin önünde engel olmamak. Yani sığınmacılar için üçüncü yol; kalmaları ya da geri gönderilmeleri değil, ileri göndermektir." şeklinde ifadelere yer verdi. 

 

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