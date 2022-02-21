Nedim Şener yazdı! "Gülen'e dokunulamaz" diyen Dr. Mehmet Öz, Fethullah Gülen'in ABD'ye kaçırılmasına yardım etmiş

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'sinde Pensilvanya eyaletinden senatör adayı olacak olan dünyaca ünlü Kalp Cerrahı Dr. Mehmet Öz, ABD'nin köklü yayın organlarından olan Washington Post gazetesine skandal bir açıklama yapmıştı.

"PENSİLVANYA'DA KALMAYI SÜRDÜRECEKTİR"

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen için," Darbeye karıştığına dair iddialar inandırıcı değil. O Pensilvanya’da kalmayı sürdürecektir. Gülen’e dokunulamaz.” sözleriyle tepki çeken Dr. Mehmet Öz hakkında Hürriyet yazarı Nedim Şener, çok çarpıcı bir köşe yazısı kaleme aldı.

FETÖ SORUŞTURMASINDA ADI GEÇTİ

Şener yazısında, Mehmet Öz'ün senatörlük uğruna baskı altına girmesine gerek olmadığını belirterek," Çünkü 15 Nisan 2018 tarihinde FETÖ Çatı Soruşturması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu’na tanık olarak ifade veren iş insanı Cem Fadıl Bozkurt, ifadesinde Mehmet Öz’den bahsetmişti." ifadelerini kullandı.

Olayın detaylarını anlatan Nedim Şener yazısına şu sözlerle devam etti:

"1998-2015 arasında iş insanı İshak Alaton’un damadı (eski) Mehmet Gönyeli ile ticari ortaklık kuran Bozkurt, o dönemde İshak Alaton ile tanışmış, hatta Alaton da şirketlerine üçte bir oranında ortak olmuş. Bozkurt, İshak Alaton’un, 1998 sonu, 1999 başı gibi yaptığı bir telefon konuşmasına şahit olduğunu söyledi. Alaton’u arayan Bakan H.Ö.’nün, Gülen’in yurtdışına çıkarılması gerektiğini, bunun için gerekli sağlık raporunun alınması konusunda devreye girmesini istediğini anlattı."

GÜLEN'İN NASIL YURT DIŞINA ÇIKACAĞINI ANLATMIŞ

Görüşme sırasında odada bulunan Bozkurt, örgüt elebaşı Gülen’in nasıl yurtdışına çıkacağını sorduğunda Alaton cevabı, “Kanser tedavisi veya kalp rahatsızlığı nedeniyle gidebilir. Bu operasyon için resmi rapor alınması gerekir. Bu tip raporları Ankara’da GATA, İstanbul’da da Haseki Kardiyoloji Enstitüsü veriyor” olmuş.

MEHMET ÖZ, ÖNERİ SUNDU

Alaton'un anlattıklarını aktaran Şener'in yazısında Mehmet Öz'ün önerisi ile götürülen hastanede Gülen'e "Türkiye’de tedavi edilemez” raporu verildiğini, Gülen'e bu yolla pasaport verilerek ABD'ye gitmesinin önünün açıldığını kaydetti.

Şener yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Anlattığına göre Alaton, konuyu Prof. Dr. Mustafa Öz’e soruyor ve Fetullah Gülen’e Haseki Hastanesi’nden 1999 yılının ocak ayında “Türkiye’de tedavi edilemez” raporu veriliyor. Pasaport ayarlanıyor ve ABD’ye gidiyor. Bozkurt, Chicago’ya giden Gülen’i, Mustafa Öz’ün oğlu Mehmet Öz’ün hastaneye yatırdığını ve tetkikler yaptığını, böylece “Ülkesinde tedavi yapılamaz, burada kalması uygundur” raporu alındığını da anlattı.

Ne kadar doğru ne kadarı yanlış artık önemli değil; Mehmet Öz bu ifadeyi Amerikan kurulu düzenini ikna etmek için kullanabilir! Çünkü, bir hekim olarak Amerikalılara hizmet etsen de, dünyaca ünlü bir hekim olsan da, vergini tam ödesen de, hatta “The Doctor Oz” olarak tanınsan da onlar senin Mehmet Öz isimli bir Türk olduğunu asla unutmazlar..."

Nedim Şener'in köşe yazısının tamamını okumak için tıklayınız.

Dr. Mehmet Öz'den skandal sözler! 15 Temmuz'un sanığı Fethullah Gülen'i kanatları altına aldı:" O Pensilvanya’da kalmayı sürdürecektir, Gülen’e dokunulamaz"