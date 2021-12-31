Nedim Şener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na zor soru: DİAYDER’cilerle toplantı yaptınız mı, kadro sözü verildi mi?

Terör örgütü PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınan DİAYDER üyeleri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 335 sayfalık iddianame, gönderildiği İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelendikten sonra kabul edildi. iddianameyi kabul eden ve tensip tutanağını hazırlayan mahkeme heyeti, ilk duruşmaların 18 ve 21 Şubat'ta yapılmasına hükmetti.

İddianameye göre 10'u tutuklu 23 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3,5 yıl ile 15'er yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken bu konunun araştırılması için İçişleri Bakanlığı özel teftiş başlatmıştı.

"SİZİ ORAYA GÖTÜRENLER BÜYÜK KÖTÜLÜK YAPIYOR"

Bu konu gündemdeki sıcaklığını korurken Hürriyet yazarı Nedim Şener kaleme aldığı köşe yazısında çok çarpıcı ifadeler kullandı:

"PKK elebaşı Öcalan’ın talimatıyla kurulan ve örgüt propagandası yapan DİAYDER isimli dernek yönetimi ile ilgili iddianame güncel tartışma konumuz. PKK ve siyası kolu HDP ile ortak hareket eden DİAYDER’in referansı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kuruluş İSPER’e elemanlar alındığı ortaya çıkmıştı. Daha sonra tutuklanan bu şahısların maaşlarından dörtte bir pay alan DİAYDER’in, İBB’den temin ettikleri yardım kartlarını da, PKK’lı teröristlerin ailelerine dağıttığı belirlendi. Tüm bunlar iddianamede delilleriyle yazılıyor. İBB Başkanı İmamoğlu’nun bu dernek yönetimiyle toplantılar yaptığına dair kayıt ve fotoğraflar ortaya çıktı. İddianamenin, 173’üncü sayfasında savcılığın ayrıca şöyle bir tespiti var; “Yerel seçimlerden önce DİAYDER’e bağlı sözde imamlar Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu ile toplantı yaparak kendilerine kadro sözü verildiği..."

Sayın Kılıçdaroğlu, DİAYDER’cilerle toplantı yaptınız mı, kadro sözü verildi mi?

Eğer gittiyseniz; dikkat edin, sizi oraya götürenler, aracı olanlar büyük kötülük yapıyor..."

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