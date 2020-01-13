Nedim Şener'den Selahattin Demirtaş'a ilişkin dikkat çeken paylaşımlar
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" isimli kitabından uyarlanan tiyatro oyununa ilişkin "Bazıları konuyu ‘kitaba” getiriyor. Hayır konu kitap değil terörist yardakçılığı" diyen nlü gazeteci Nedim Şener, Selahattin Demirtaş'ın bir süre önce tepki çeken açıklamalarını da paylaştı.
Ünlü gazeteci Nedim Şener, Selahattin Demirtaş'ın "Devran" adlı kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununa ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Ünlü gazeteci Nedim Şener; Dilek İmamoğlu, Selvi Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu ve Kadir İnanır gibi isimlerin seyrettiğiSelahattin Demirtaş'ın "Devran" adlı kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununa ilişkin eleştirilerde bulundu.
"TİYATROYA BAK!"
Şener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tiyatro’ya bak!! Terörist PKK elebaşının heykelini dikecek yer arayan, PKK’ya “terörist” diyemeyen, PKK elebaşını ‘sayın’ demeden anamayan Demirtaş’a, Sosyal Demokrasi Vakfı, barış, demokrasi, insan hakları ödülü vermiş. Benden söylemesi tutmaz bu OYUN...3" diye yazdı.
GAZETECİ NEDİM ŞENER'DEN İBB'YE SERT TEPKİ
İBB'nin Demirtaş'ın tartışılan kitaplarını satmaya başlamasına tepki gösteren Şener, "Bir gün şehitleri hatırlayıp, “ben neyi alkışlıyorum’ dediğinizde kızarmış avuçlarınızla yüzünüzü kapatacaksınız ama geç olacak" ifadelerini kullandı.
Demirtaş'ın "PKK'yı terör örgütü olarak görmüyoruz" açıklamasını paylaştı
Şener, ayrıca Demirtaş'ın HDP'nin Öcalan'ın projesi olduğunu söylediği ve "PKK'yı terör örgütü olarak görmüyoruz" açıklamasının yer aldığı görüntüleri paylaştı.
"KONU KİTAP DEĞİL, TERÖRİST YARDAKÇILIĞI"
Şener, yaptığı paylaşımda "Bazıları konuyu ‘kitaba” getiriyor. Hayır konu kitap değil terörist yardakçılığı. Birileri onu yazar olarak görebilir ama o Kendi konumunu kendi anlatıyor zaten" ifadelerine yer verdi.
Bazıları konuyu ‘kitaba” getiriyor. Hayır konu kitap değil terörist yardakçılığı. Birileri onu yazar olarak görebilir ama o Kendi konumunu kendi anlatıyor zaten?????pic.twitter.com/DGQDT6YATi— Nedim Şener (@nedimsener2010) January 13, 2020
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