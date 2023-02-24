Nedim Zec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nedim Zec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nedim Zec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nedim Zec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nedim Zec 8 Kasım 2003 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nedim Zec Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nedim Zec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Hadzici futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Hadzici takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nedim Zec'nin FK Radnik Hadzici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nedim Zec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nedim Zec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nedim Zec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nedim Zec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Radnik Hadzici

Nedim Zec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nedim Zec şuan FK Radnik Hadzici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.