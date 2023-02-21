Nedzad Zinhasovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nedzad Zinhasovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nedzad Zinhasovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nedzad Zinhasovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nedzad Zinhasovic 14 Mayıs 2000 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nedžad Zinhasović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nedzad Zinhasovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sellier & Bellot Vlasim futbol takımında oynamaktadır. FC Sellier & Bellot Vlasim takımına 14 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Nedzad Zinhasovic'nin FC Sellier & Bellot Vlasim ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nedzad Zinhasovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nedzad Zinhasovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nedzad Zinhasovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nedzad Zinhasovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında SK Slavia U19

1 Temmuz 2019 yılında Slavia Prag B

6 Ocak 2020 yılında Vysehrad

31 Temmuz 2020 yılında Slavia Prag B

14 Ağustos 2020 yılında Vlasim

Nedzad Zinhasovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nedzad Zinhasovic şuan FC Sellier & Bellot Vlasim takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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SK Čechie Smíchov (2006 - 2009)AC Sparta Praha (2009)FK Motorlet Praha (2010 - 2016)SK Slavia Praha (2016 - 2019)

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