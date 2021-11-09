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  3. Nefes almakta zorluk çekiyordu! Ünlü modacı Ivana Sert neye uğradığını şaşırdı!

Nefes almakta zorluk çekiyordu! Ünlü modacı Ivana Sert neye uğradığını şaşırdı!

Modacı Ivana Sert, solunum yolları rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede koronavirüs testinin pozitif çıkması ile karantinaya alınarak neye uğradığını şaşırdı.

Nefes almakta zorluk çekiyordu! Ünlü modacı Ivana Sert neye uğradığını şaşırdı! 116

Uzun süredir Sezer Dermenci ile aşk yaşayan ünlü manken ve model İvana Sert’ten kötü haber geldi.