Nefes borusuna bisküvi kaçan bebek öldü
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bisküvinin boğazında kalması sonucu fenalaşan Suriyeli bebek kurtarılamadı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde nefes borusuna bisküvi kaçan 1,5 yaşındaki Suriyeli bebek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli ailenin bebekleri M.N.S.A, boğazına bisküvi kaçınca nefes alamayarak fenalaştı.
112 Acil Servis ekiplerince Marmaraereğlisi Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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