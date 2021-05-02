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  3. Nefes kesen eğitim! TCG Gediz fırkateyninde "Müşterek İniş Kalkış ve Dikey İkmal Eğitimleri" yapıldı

Nefes kesen eğitim! TCG Gediz fırkateyninde "Müşterek İniş Kalkış ve Dikey İkmal Eğitimleri" yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gediz fırkateyninde helikopterlerle "Müşterek İniş Kalkış ve Dikey İkmal Eğitimleri"nin yapıldığını bildirdi.

Nefes kesen eğitim! TCG Gediz fırkateyninde "Müşterek İniş Kalkış ve Dikey İkmal Eğitimleri" yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı askeri eğitimlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada TCG Gediz fırkateyninde helikopterlerle "Müşterek İniş Kalkış ve Dikey İkmal Eğitimleri"nin yapıldığı bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Gediz fırkateyninde, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterler ile 'Müşterek İniş Kalkış ve Dikey İkmal Eğitimleri' icra edildi." ifadelerine yer verildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Nefes kesen eğitim! TCG Gediz fırkateyninde "Müşterek İniş Kalkış ve Dikey İkmal Eğitimleri" yapıldı

Nefes kesen eğitim! TCG Gediz fırkateyninde "Müşterek İniş Kalkış ve Dikey İkmal Eğitimleri" yapıldı

Nefes kesen eğitim! TCG Gediz fırkateyninde "Müşterek İniş Kalkış ve Dikey İkmal Eğitimleri" yapıldı

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