Nefes kesen FETÖ operasyonu: Yarım milyona yakın para ve altın ele geçirildi

etullahçı terör örgütüne yönelik yurt genelinde yürütülen “Gazi Turgut Aslan” operasyonu çerçevesinde Afyonkarahisar'da FETÖ ile iltisaklı olduğu iddia edilen 22 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca yaklaşık yarım milyon TL ve altın ele geçirildi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Nefes kesen FETÖ operasyonu: Yarım milyona yakın para ve altın ele geçirildi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün güncel yapılanması ve finansal kaynaklarının deşifresine yönelik bugün "Gazi Turgut Aslan" operasyonu gerçekleştirildi.

Nefes kesen FETÖ operasyonu: Yarım milyona yakın para ve altın ele geçirildi

22 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Operasyon çerçevesinde; B.G., H.U., M.A., M.L., M.A., Ş.Ç., Ş.A., Y. İ.B., N.A., A.Ç., B.Ö., E U., F.Y., M.S., N.A., S.Ç., S.Y. isimli şahıslar Afyonkarahisar il merkezinde E. T., İ. Z., isimli şahıslar İstanbul’un Pendik ilçesinde, Z.Ş. isimli şahıs Şanlıurfa Siverek ilçesinde, H. A., isimli şahıs Uşak’ta, ve E. K. isimli şahıs Konya Ilgın ilçesinde olmak üzere toplamda 22 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Nefes kesen FETÖ operasyonu: Yarım milyona yakın para ve altın ele geçirildi

ŞÜPHELİLERE ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Şüpheli şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 140 bin 300 TL, 10 bin 541 dolar, bin 710 Euro, 6 adet Ata altını, 9 adet çeyrek altın ve 3 adet yarım altın ele geçirildi. Aramalarda ekipler, çok sayıda dijital materyale el koyarken, şüpheli şahıslar ile ilgili adli işlemlere başlanıldı.

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