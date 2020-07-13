Konyaspor Başakşehir maç sonucu | Konyaspor Başakşehir maç özeti

Süper Lig'in 32. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir'i ağırladı. Konyaspor sahasından 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Böylelikle Başakşehir bu sonuçla 66 puanda kaldı. İttifak Holding Konyaspor ise puanını 33 yapmış oldu.

Trabzonspor'un da mağlup olması sonucunda son iki haftaya 4 puan farkla giren Başakşehir, haftaya sahasında Kayserispor'u yenmesi halinde diğer maçların sonucuna bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

KONYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN DAKİKALAR

3. dakikada konuk ekip öne geçti. Visca'nın kullandığı köşe atışında hakem Cüneyt Çakır, Miya'nın altıpas üzerinde topa elle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Visca, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

10. dakikada Crivelli'nin ceza sahası dışından şutunda, top yandan auta gitti.

20. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Alper Uludağ, ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Topa gelişine vuran Miya, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

25. dakikada Mehmet Topal'ın ceza sahasına ortasında iyi yükselen Skrtel'in kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

28. dakikada Konyaspor öne geçti. Hadziahmetovic'in ceza sahası içerisinden pasına hareketlenen Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

45+1. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Hadziahmetovic'in ceza sahası içerisine gönderdiği topu güçlükle kontrol eden Miya'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1

52. dakikada orta sahadan Faruk Miya'nın getirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Ömer Ali'nin sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.

62. dakikada Demba Ba'nın orta şut karışımıyla gönderdiği topa takım arkadaşları yetişemeyince Konyaspor kalecisi Ertuğrul müdahale ederek topun sahibi oldu.

70. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Edin Visca'nın son çizgiye yaklaşırken verdiği pasla kale önünde Demba Ba topla buluşarak golünü kaydetti. 3-2

75. dakikada ceza sahası içinde Demba Ba'nın dönerek vurduğu top Konyaspor savunmasına çarparak kaleci Ertuğrul'da kaldı.

77. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Caiçara'nın ceza sahası içine gönderdiği pasla Eljero Elia müsait pozisyonda topu ağlara göndererek takımının beraberlik golünü attı. 3-3

85. dakikada Jonsson'un ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Skubic sağ kanatta gelişine vurduğu meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 4-3

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 32. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan lider Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligde son oynadıkları Yukatel Denizlispor müsabakasının ilk 11'inde bir değişiklik yaptı.

Buruk, Yukatel Denizlispor müsabakasının ilk 11'inde yer alan Ponck'un yerine Epureanu'yu ilk 11'e dahil etti.

Medipol Başakşehir, karşılaşmaya Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Visca, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Aleksic, Crivelli ve Demba Ba ilk 11'iyle başladı.

KONYASPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, geçen hafta Gaziantep Futbol Kulübü ile yaptıkları maçın ilk 11'ine göre takımını 2 değişiklikle sahaya sürdü.

Korkmaz, Gaziantep FK maçının ilk 11'inde yer alan Jevtovic ve Bajic'in yerine Jonsson ve Hadziahmetovic'i ilk 11'e dahil etti.

Konyaspor, karşılaşmaya Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper Uludağ, Volkan Fındıklı, Jonsson, Milosevic, Miya, Hadziahmetovic ve Ömer Ali Şahiner ilk 11'iyle başladı.