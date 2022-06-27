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  3. Nefes kesen terör operasyonu! 38 kişi gözaltına alındı!

Nefes kesen terör operasyonu! 38 kişi gözaltına alındı!

Adana'da nefes kesen bir operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyon ile 38 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Nefes kesen terör operasyonu! 38 kişi gözaltına alındı!

Adana'da nefes kesen bir terör örgütü operasyonu daha düzenlendi. Terör örgütü PKK/KCK operasyonunda aralarında HDP'li yöneticiler ile Belediye Başkan Yardımcısı F. B.'nin de bulunduğu 38 şüphelinin hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Nefes kesen terör operasyonu! 38 kişi gözaltına alındı!

38 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK'nın Çukurova bölge yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik nefes kesen bir çalışma yapıldı. Düzenlenen operasyon ile 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bilgilerine ulaşıldı.

Nefes kesen terör operasyonu! 38 kişi gözaltına alındı!

HDP'li yöneticiler ve Belediye Başkan Yardımcısı F. B.'nin de aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.

Nefes kesen terör operasyonu! 38 kişi gözaltına alındı!

İHA

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