Nefes kredisi detayları 2021 | Nefes kredisi başvurusu ne zaman? Hangi bankalar verecek? Kimler alabilir?

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, kepenk kapatan esnafa destek olmak amacıyla KOBİlere sunulan 'Nefes Kredisi'nin ayrıntıları, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından paylaşıldı. Faiz, üst limit, başvuru tarihi gibi bilgilerin yer aldığı açıklamaların ardından internet kullanıcılarının arama motorlarında baktığı, Nefes kredisi başvurusu ne zaman? Hangi bankalar verecek? Kimler alabilir? sorularının cevabı haberimizde...

NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Hazine ve MAliye Bakanklığınndan yapılan açıklamada, KOBİ’lere finansman desteği için '2021 Nefes Kredisi'nin, 10 bankanın katılımıyla 1 Haziran'da uygulamaya alınacağı duyuruldu. Yani başvurular 1 Haziran'da başlayacak.

NEFES KREDİSİ HANGİ BANKALAR VERECEK?

TC ZİRAAT BANKASI AŞ,

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO,

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ,

TÜRKİYE İŞ BANKASI AŞ,

T. GARANTİ BANKASI AŞ,

YAPI VE KREDİ BANKASI AŞ,

AKBANK T.A.Ş,

DENİZBANK AŞ,

ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ,

VAKIF KATILIM BANKASI AŞ

Geçtiğimiz yıl Denizbank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Kredi Garanti Fonu işbirliğiyle vatandaşlara ulaştırılan nefes kredisinin bu sene de hangi bankalar tarafından verileceği belli oldu.

Bakanlık açıklamasında, kredi paketine katılım sağlayan bankaların isimleri de yer aldı. Bu bankalar, TC Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Türkiye Halk Bankası AŞ, Türkiye İş Bankası AŞ, T. Garanti Bankası AŞ, Yapı ve Kredi Bankası AŞ, Akbank T.A.Ş, Denizbank AŞ, Ziraat Katılım Bankası AŞ, Vakıf Katılım Bankası AŞ olarak sıralandı.

NEFES KREDİSİ KİMLER ALABİLİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon lira altında olan ve 2020 cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan oda ve borsalara kayıtlı üyelere finansman imkanı sağlanacak.