Neftali Manzambi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neftali Manzambi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Neftali Manzambi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Neftali Manzambi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Neftali Manzambi 23 Nisan 1997 tarihinde Luanda şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İsviçre,Angola uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Neftali Benedic Manzambi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Neftali Manzambi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Neftali Manzambi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Winterthur futbol takımında oynamaktadır. FC Winterthur takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Neftali Manzambi'nin FC Winterthur ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Neftali Manzambi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Neftali Manzambi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Neftali Manzambi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Neftali Manzambi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2014 yılında FC Basel U21

1 Temmuz 2017 yılında FC Basel

7 Ağu 2018 yılında Sporting Gijón

31 Ocak 2019 yılında Córdoba CF

29 Haziran 2019 yılında Sporting Gijón

30 Haziran 2019 yılında FC Basel

1 Temmuz 2019 yılında Sporting Gijón

31 Ocak 2020 yılında V. Mestalla

30 Haziran 2020 yılında Sporting Gijón

28 Ocak 2021 yılında Mjällby AIF

30 Haziran 2021 yılında Sporting Gijón

6 Temmuz 2021 yılında FC Winterthur

Neftali Manzambi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Neftali Manzambi şuan FC Winterthur takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Neftali Manzambi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC La Chaux-de-Fonds (2004–2008, 2009–2010), Xamax Neuchâtel (2008–2009), FC Basel 1893 (2010–2017)

İsviçre U19 takımında 11 numaralı formasıyla 1 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

İsviçre U16 takımında 11 numaralı formasıyla 30 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

İsviçre U15 takımında 14 numaralı formasıyla 17 Nisan 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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