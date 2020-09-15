Galatasaray'ın Avrupa macerası başlıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray, 2. Ön Eleme turunda, Azerbeycan'ın başkent ekibi Neftçi Bakü ile karşılaşacak. Karşılaşma hakkında tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, moralli bir şekilde Azerbeycan'a gidiyor. Bu sezon kadronun belli bölgelerine yaptığı nokta atışı takviyelerle güçlenen sarı-kırmızılılar, bir orta sahanın daha takıma katılmasının ardından transferi kapatacak. Son olarak Etebo'yu kadrosuna katan Aslan, orta saha transferi konusunda çalışmalarına devam ediyor.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkacak olan Galatasaray'da UEFA'ya verilen kadro listesi de dikkat çekti.

İşte Neftçi Bakü maçı için UEFA'ya bildirilen kadro:

Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Marcao, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Jimmy Durmaz, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Radamel Falcao, Yunus Akgün, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne.

NEFTÇİ BAKÜ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Neftçi Bakü ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma, 17 Eylül saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, Neftçi Bakü'nün Bakcell Arena stadında oynanacak. İki takım salgın nedeniyle rövanşa çıkmayacak, tek maçlı eleme usulüne göre karşılaşacak.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ? KANAL D VERECEK Mİ?

Galatasaray'ın Avrupa macerasındaki ilk maçı D-Smart ekranlarında Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.

Beşiktaş - PAOK arasında oynanan Şampiyonlar Ligi eleme maçını Kanal D'nin şifresiz yayınlanması üzerine Galatasaray taraftarlarından da maçın Kanal D üzerinden şifresiz yayınlanması isteği var. Ancak Kanal D'nin maçı yayınlayıp yayınlamayacağı konusu henüz belli değil.