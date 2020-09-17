Neftçi Bakü - Galatasaray maçını yayınlayan şifresiz kanallar

Süper Lig'e ilk hafta maçını kazanarak moralli bir giriş yapan Galatasaray, Avrupa sezonunu da açıyor. Neftçi Bakü karşısında oynanacak maç, Türkiye'de D-Smart üzerinden yayınlanacak. Taraftarlar, maçın Kanal D gibi ulusal bir kanalda şifresiz yayınlanması için büyük baskı oluşturmuştu ancak maçın yayıncısı değişmedi. Bunun üzerine Neftçi Bakü - Galatasaray maçını şifresiz veren kanalları araştırılıyor. İşte Neftçi Bakü - Galatasaray maçını şifresiz veren kanallar...

NEFTÇİ - BAKÜ - GALATASARAY MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Galatasaray'ın Avrupa maçı olan Neftçi Bakü karşılaşması CBC Sports'dan da yayınlacak. Azerbaycan kanalı CBC Sports şifresiz olarak yayınlayacağını açıkladı. Galatasaray'ın tüm maçlarının yayınlayan Winsport TV'de maçı ücretsiz yayınlayacağını açıkladı.

CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.

CBC Sports ve Win Sports nasıl izlenir? Frekans bilgileri

CBC SPORT UYDU VE FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500

NEFTÇİ BAKÜ - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Neftçi: Aqil Mammadov, Cabir Emirli, Mamadou Mbodj, Anton Krivotsyuk, Thallyson, Namiq Alasgarov, Emin Makhmudov, Sabir Bougrine, Mamadou Kane, Mirabdulla Abbasov, Yusuf Lawal

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Feghouli, Arda Turan, Belhanda, Emre Kılınç, Falcao