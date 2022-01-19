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Neftimsi ne demek, TDK'ya göre Neftimsi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Neftimsi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Neftimsi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Neftimsi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Neftimsi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Neftimsi ne demek, TDK'ya göre Neftimsi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Neftimsi ne demek? Neftimsi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi neftimsi kelimesi. Peki neftimsi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre neftimsi nedir, neftimsi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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NEFTİMSİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Neftimsi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre neftimsi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Rengi neftîyi andıran, neftîye benzeyen

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