Negmar, Tavşanlı Belediyespor’a sponsor oldu

Deniz taşımacılığı ve lojistik sektörünün öncü firmalarından Negmar, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 10. Grupta şampiyonluk savaşı verecek olan Yalovaspor'un ardından, Yalova Süper Amatör Kümenin iddialı takımlarından Tavşanlı Belediyespor'a da sponsor oldu.

Tavşanlı Belediye sahasında gerçekleşen imza törenine Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Negmar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koç, Tavşanlı Belediyespor teknik heyet ve futbolcuları tam kadro olarak katıldı. Törende konuşan Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar yeni bir müjde daha vererek, "Seçime başlarken iş adamlarımızı da Tavşanlı'yı en iyi yere getirmek için teşvik edeceğimizi söylemiştik. Artı biz burda işe başlarken bir başka amacımız vardı; çocukları futbola teşvik etmek ve onlara futbolu sevdirmekti. Bunda da başarılı olduk. Bizim Mehmet Koç Bey ile hedefimiz takımımızı Bal Ligi'ne çıkarmak. Önümüzdeki sene inşallah Bal Ligi'nde Negmar Tavşanlı Belediyespor olarak devam edeceğiz. Mehmet Bey spora destek verdiği gibi eğitime de destek veriyor. Ben müjdesini vereyim, Tavşanlı'da yeni bir okulumuz olacak. Negmar Ortaokulu adında 10 derslikli, projeleri hazırlanmak üzere 1 ay içerisinde temelini atacağız. Bu açıdan çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Komşuluk hakkının gereklerini yapıyoruz"

Negmar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koç ise gençlere ve spora desteklerinin devam ettiğini vurgulayarak, "Negmar olarak bizim için ülkenin geleceği her şeyden kıymetli. Gelecek demek gençlik demek, spor demek, eğitim demek. Biraz önce buraya vereceğimiz desteklerden daha çok Başkanım Mücahit Kaçar okul deyince herkes gönülden alkışladı. Demek ki bu ülkenin insanı eğitimin farkında, değerini de biliyor. Ekmek yediğimiz, beraber çalıştığımız insanlara faydalı olmak bizim için hem insani bir vecibe, hem de komşuluk hakkı. Biliyorsunuz biz komşuyuz. Yan tarafta Negmar'ın iskelesi var, burada Tavşanlı Belediyespor'un sahası var. Komşuluk çok önemli bir şey. Biz de Tavşanlı'nın bir komşusu ve halkı olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kalıcı eser bırakmak ve bunu eğitime, gençliğe, spora yapmak çok güzel bir şey. Allah buna vesile olanlardan razı olsun. Bizim kalkınma ve gelişmemiz eğitim, spor ve sanayi yatırımlarıyla olacak. Bakın bu sahadan durduğumuz yerden gemi görüyoruz, tershane görüyoruz. Bu benim için çok keyifli bir şey. Böyle bir ortamda top koşturmak isterdim. Ülke kalkınıyor, gelişiyor. İyi bir gençliği var. Spora hizmet etmek bizim için pek çok manaya geliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA