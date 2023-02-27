Nego Ekofo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nego Ekofo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nego Ekofo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nego Ekofo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nego Ekofo 17 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fransa,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nego Ekofo Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer and more yapmaktadır. Nego Ekofo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swift Hesperange futbol takımında oynamaktadır. Swift Hesperange takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nego Ekofo'nin Swift Hesperange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nego Ekofo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nego Ekofo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nego Ekofo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nego Ekofo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında US Ivry

1 Ağustos 2017 yılında US Avranches

1 Temmuz 2018 yılında Avranches B

6 Şubat 2019 yılında MDA Chasselay

1 Temmuz 2019 yılında AS Poissy

8 Temmuz 2021 yılında Blois Foot 41

1 Temmuz 2022 yılında Hesperange

Nego Ekofo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nego Ekofo şuan Swift Hesperange takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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US Ivry (2007-2012, 2014-2015), US Créteil-Lusitanos (2012-2014)

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