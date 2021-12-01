Negro isimli bisküvisi ırkçılık eleştirilerine maruz kalan Eti, ürünün isminde değişikliğe gitti!

Türkiye'nin önde gelen gıda firmaları arasında olan Eti, yıllardır “Eti Negro” olarak çıkardığı bisküvi çeşidinin isminde değişikliğe gitti. Birçok ülkede ve dilde 'negro' kelimesi siyahlara ayrımcılığı ve ırkçılığı ifade ediyordu. Bu yüzden marka ciddi eleştirilere maruz kalmıştı. Eti, kakaolu bisküvisinin adını 'Eti Nero' olarak değiştirdiğini açıkladı.

Eti, “Bisküvimiz, içeriğinde yoğun miktarda kakao bulunması nedeniyle siyaha yakın bir renktedir ve ismini bu özelliğinden almıştır. İspanyolcada siyah rengi ifade eden negro kelimesi, ülkemizde tüketiciler nezdinde kakaolu bisküvinin adı haline" geldi diyerek isminin konuş sebebini ve markalaşma sürecini belirtti.

Eti bu ismin ırkçılık ile ilişkilendirilmesiyle ilgili olarak bir metin paylaştı: "İnsan hakları ve tüm insani değerlere aykırı şekilde ten rengi sebebiyle ayrımcılık, ne yazık ki küreselleşen dünyada halen en büyük sorunlar arasında yer almaktadır. Günümüzde negro kelimesi de maalesef bazı ülkelerde ayrımcılık ifadesi olarak kullanılabilmektedir. Yıllar önce kakaolu bisküvimizi tarif etmek amacıyla seçtiğimiz marka ismimizin, ülkemiz ve kültürümüzde hiçbir karşılığı olmadığı halde çok nadiren bile olsa olumsuz çağrışımlara sebep olacak şekilde kullanılması kabul edebileceğimiz bir durum asla olamaz.

Dolayısıyla insanların mutluluğuna hizmet etmeyi amaç edinmiş bir şirket olarak, bir kişinin dahi mutsuz olma ihtimalini marka ismi değişikliği için yeterli bir neden olarak görüyoruz. Bu konuda duyduğumuz hassasiyet ve sorumlulukla uzun süredir yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda Eti Negro markamızın ismini ülkemizle birlikte bulunduğu ihraç pazarlarında değiştiriyoruz. Marka ismi olarak İtalyancada siyah anlamına gelen ve tüketicilerimiz nezdinde bisküvimizin yoğun kakaolu içeriğini öne çıkaracak “Nero” ismiyle devam etme kararı aldık. Kaliteli bisküvi deneyimi yaşatan ürünümüzü içerik ve lezzetinde hiçbir değişiklik olmadan Eti Nero markasıyla pazara sunacağız.”

Eti yaptığı açıklama ile 'Negro' isminin 'Nero' ile değiştirildiğini belirtti. Sebebi olarak da kelimenin bazı ülke ve kültürlerde ırkçılığı çağrıştırması olarak gösterdi.