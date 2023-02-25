Nehar Sadiki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nehar Sadiki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nehar Sadiki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nehar Sadiki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nehar Sadiki 16 Mart 1998 tarihinde Kumanovo şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nehar Sadiki Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nehar Sadiki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Erzeni futbol takımında oynamaktadır. KF Erzeni takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nehar Sadiki'nin KF Erzeni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nehar Sadiki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nehar Sadiki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nehar Sadiki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nehar Sadiki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Rabotnicki

1 Temmuz 2015 yılında Euromilk GL

1 Temmuz 2016 yılında Rabotnicki

1 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

22 Ocak 2019 yılında Renova

25 Ağustos 2020 yılında Hamrun Spart.

12 Ağustos 2021 yılında Borec Veles

1 Temmuz 2022 yılında KF Erzeni

Nehar Sadiki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nehar Sadiki şuan KF Erzeni takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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