Nehari ne demek, TDK'ya göre Nehari kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nehari ne demek? Nehari TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nehari kelimesi. Peki nehari ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nehari nedir, nehari kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NEHARİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nehari kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nehari kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre nehari kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gündüzlü

- Gündüzlü olarak



NEHARİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- En arka sırada, derslerde nadiren gözüken bir nehari talebe yalnız başına oturuyordu.

