Nehemie Lusuena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nehemie Lusuena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nehemie Lusuena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nehemie Lusuena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nehemie Lusuena 29 Nisan 1998 tarihinde Yverdon-les-Bains şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İsviçre,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nehemie Lusuena Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Nehemie Lusuena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yverdon Sport FC futbol takımında oynamaktadır. Yverdon Sport FC takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Nehemie Lusuena'nin Yverdon Sport FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nehemie Lusuena Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nehemie Lusuena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nehemie Lusuena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nehemie Lusuena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Yverdon II U21

1 Temmuz 2016 yılında Yverdon Sport

Nehemie Lusuena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nehemie Lusuena şuan Yverdon Sport FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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