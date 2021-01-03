Nehir Özzengin kimdir, kaç yaşında? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılmaya başlandı. Biz de bu konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.

NEHİR ÖZZENGİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Müziğe 4,5 yaşında başlayan ve şu an 15 yaşında olan Nehir Özzengin, 8 yıldır YÜSEM Müzik Akademisi’nde aralıksız sürdürdüğü eğitimlerle ulusal ve uluslararası olmak üzere 12 müzik ödülünü kazandı. Covid19 salgını nedeniyle tüm müzik çalışmalarını çevrim içi eğitimlerle sıkı bir şekilde sürdürmeye devam eden Nehir, bu dönemi de başarılarla tamamladı.

BİRÇOK YARIŞMADA BİRİNCİLİĞE SAHİP OLDU

En yeni başarısı olarak Sırbistan’da düzenlenen Uluslararası Sanja Pavlovic Piyano Yarışması’nda 1’incilik ödülünün yanı sıra, Lüksemburg’da düzenlenen Uluslararası Artistes En Herbe Müzik Beste Yarışması’nda, İtalya’da düzenlenen Uluslararası Cortemilia Piyano Yarışması ile Uluslararası Nicola Di Stefano Piyano Yarışması’nda ve de Türkiye’de düzenlenen 26. Halıcı Ulusal Beste Yarışması’nda da birincilik ödüllerinin sahibi oldu.

NE OLDU?

15 yaşındaki Özzengin, son olarak, salgın nedeniyle piyanistlerin performans videolarını göndererek katılabildiği "Uluslararası Sanja Pavlovic Piyano Yarışması"nda birinci olmayı başardı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Özzengin, müziğe tutkuyla bağlı olduğunu ve son 1 yıldır beste de yapmaya başladığını dile getirdi.

Yarışmada kazandığı birincilik dolayısıyla sevinçli olduğunu aktaran Özzengin, "Uluslararası bir jüri bu performansları izleyerek puanlama yaptı. Puanlama sonucu birinci gelerek çok büyük bir mutluluk yaşadım. Başarımın devamlılığını, kazandığım her ödül sonrası kendime yeni ve zor hedefler seçmeme bağlıyorum. Son aldığım 5 birincilik ödülünü de bu hedefler ile elde ettim. Bundan sonraki hedefim de kendime sınırlar koymadan uluslararası düzeyde yeni başarılar ede etmek ve müzik alanında emin adımlarla ilerlemek. Müziğe olan büyük tutkum hep devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.