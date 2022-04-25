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Nehir Sürücüsü-Tomrukçuluk Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Nehir Sürücüsü-Tomrukçuluk maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Nehir Sürücüsü-Tomrukçuluk iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Nehir Sürücüsü-Tomrukçuluk iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Nehir Sürücüsü-Tomrukçuluk Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Nehir Sürücüsü-Tomrukçuluk görev tanımı nedir, Nehir Sürücüsü-Tomrukçuluk ne iş yapar, Nehir Sürücüsü-Tomrukçuluk olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Nehir Sürücüsü-Tomrukçuluk mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Nehir Sürücüsü-Tomrukçuluk Tanımı;

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Nehir Sürücüsü-Tomrukçuluk Maaşı Ne Kadar? 2022 Nehir Sürücüsü-Tomrukçuluk Maaşları

Nehir Sürücüsü-Tomrukçuluk maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Nehir Sürücüsü-Tomrukçuluk maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Nehir Sürücüsü-Tomrukçuluk iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Nehir Sürücüsü-Tomrukçuluk İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6210.05

Meslek Adı :

Nehir Sürücüsü-Tomrukçuluk

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Ormancılık, Su Ürünleri Ve Avcılık Çalışanları

Meslek Grubu :

Ormancılık Ve Ormancılıkla İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ormancılık Ve Ormancılıkla İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Tomrukları suya yuvarlayıp, nehirden aşağı yüzdürerek sevk mahalline ulaşmalarını sağlayan, uzak taşımacılık için tomrukları demetler haline getiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Nehir Sürücüsü (Tomrukçuluk) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tomrukları suya yuvarlayıp, sabit ve oynak kancalar kullanarak tomrukların dibe ve bir engele çarpmalarını önlemek,

b) Birbirine girmiş tomrukların sabit ve oynak kancalar ya da dinamitle ayırmak,

c) Daha uzak taşımacılık için nehrin yukarısına dönüp demet halindeki tomrukları suya bırakmak veya nakliye araçları tarafından toplanması amacıyla kıyıya takılan tomrukları çıkarmak,

d) Tomruklar üzerinde yürüyebilir,

e) Zincir veya diğer sıkıştırıcılarla bağlayabilir,

f) Nehir boyunca bağlanıp zincirlenmiş tomruklara nezaret edebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Nehir Sürücüsü-Tomrukçuluk maaşlarına ek olarak sizlerde Nehir Sürücüsü-Tomrukçuluk mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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