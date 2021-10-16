Nehir temizliği faciayla sonuçlandı! 11 öğrenci boğularak öldü!

Endonezya’nın Batı Java Eyaletinde Cileueur Nehri’ni temizleme çalışmaları faciayla sonuçlandı.

Yetkililer, temizlik çalışmalarına katılan 150 öğrenciden 21’inin nehre düştüğünü kaydetti.

11 ÇOCUK BOĞULDU

Çevredeki insanlar ve bir kurtarma ekibi, 10 öğrenciyi sudan çıkarmayı başardı. 11 çocuğun ise boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.

"SEL OLMADI, ÇOCUKLARDAN BİRİ KAYDI DİĞERLERİDE ONUNLA BİRLİKTE DÜŞTÜ"

Bandung Arama ve Kurtarma Ofisinden Deden Ridwansyah, "Hava güzeldi ve ani bir sel olmadı. Boğulan çocuklar birbirlerinin ellerini tutuyorlardı. Biri kaydı, diğerleri de arkasından düştü” şeklinde konuştu.