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  3. Nehre düşen küçük kızdan acı haber! 6 yaşındaki İpek’in cansız bedenine ulaşıldı

Nehre düşen küçük kızdan acı haber! 6 yaşındaki İpek’in cansız bedenine ulaşıldı

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde yaşanan olayda 6 yaşındaki İpek arkadaşlarıyla oyun oynarken nehre düşmüştü. Nehre düşen küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Nehre düşen küçük kızdan acı haber! 6 yaşındaki İpek’in cansız bedenine ulaşıldı

Ağrı'da yaşanan acı olayda bir kız çocuğu nehre düşmüştü. Arkadaşlarıyla oynarken nehre düşen küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı. Dün öğle saatlerinde Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde 6 yaşındaki İpek Y., 4 arkadaşı ile birlikte Murat Nehri yakınlarında oyun oynarken dengesini kaybederek nehre düştü. 100 metre kadar sürüklenen küçük İpek dakikalar sonra gözden kayboldu.

15 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, 112 ekipleri ve AFAD personeli sevk edildi. Murat Nehri içerisinde yapılan aramalar gece saatlerine kadar sürdü. Günün erken saatlerinde yeniden arama çalışmalarına başlayan ekipler, İpek Y'in cansız bedenine kaybolduğu yerden 15 kilometre uzaklıkta bulunan Diyadin Kaplıcaları bölgesinde ulaştı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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