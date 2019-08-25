Nehrin suyu kesildi olta balıkçılarına gün doğdu

Adana'da Seyhan Nehri'nin suyunun kesilmesi nedeniyle balıklar, vatandaşlar tarafından oltayla avlandı.

Kent merkezinden geçen Seyhan Nehri'nin suyu Devlet Su İşleri tarafından kesildi. Canlıların telef olmaması için de nehir yatağına can suyu bırakıldı. Nehirde oluşan küçük göllerde mahsur kalan balıklar, vatandaşlar tarafından oltayla tutulmaya başlandı. Amatör balıkçılar, çok sayıda sazan balığını canlı yemle yakaladı.

Kaynak: İHA