Nehuen Paz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nehuen Paz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nehuen Paz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nehuen Paz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nehuen Paz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nehuen Paz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nehuen Paz

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nehuen Paz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nehuen Paz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nehuen Paz 28 Nisan 1993 tarihinde Ciudad Autonoma de Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nehuén Mario Paz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nehuen Paz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dodici yapmaktadır. Nehuen Paz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 23 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Nehuen Paz'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nehuen Paz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nehuenp30/

Nehuen Pazboyu ve yaşı kaç

Nehuen Paz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nehuen Paz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nehuen Paz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nehuen Paz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında All Boys

10 Ocak 2015 yılında Newell's

30 Ocak 2018 yılında Bologna

3 Şubat 2018 yılında Lanús

30 Haziran 2018 yılında Bologna

31 Ocak 2020 yılında Lecce

31 Ağu 2020 yılında Bologna

1 Şubat 2021 yılında Kayserispor

30 Haziran 2021 yılında Bologna

27 Ağu 2021 yılında Crotone

23 Şubat 2022 yılında U. Católica

28 Temmuz 2022 yılında Estudiantes

31 Aralık 2022 yılında U. Católica

Nehuen Paz kimdir

Nehuen Paz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nehuen Paz şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Nehuen Paz nereli

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