Neicer Acosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neicer Acosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Neicer Acosta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Neicer Acosta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Neicer Acosta 12 Aralık 2002 tarihinde Ibarra şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Néicer Aldhair Acosta Méndez şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Neicer Acosta Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Seth Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Independiente del Valle futbol takımında oynamaktadır. Independiente del Valle takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Neicer Acosta'nin Independiente del Valle ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Neicer Acosta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Neicer Acosta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında Independiente B
7 Mart 2020 yılında Ind. Jrs.
31 Ekim 2021 yılında Independiente B
24 Mart 2022 yılında Orlando City B
31 Aralık 2022 yılında Independiente B
1 Ocak 2023 yılında Independiente
Neicer Acosta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Neicer Acosta şuan Independiente del Valle takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Neicer Acosta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Ekvador U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.
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