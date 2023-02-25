Neil Kilkenny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neil Kilkenny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Neil Kilkenny kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Neil Kilkenny ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Neil Kilkenny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neil Kilkenny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Neil Kilkenny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neil Kilkenny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Neil Kilkenny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Neil Kilkenny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Neil Kilkenny 19 Aralık 1985 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Avustralya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Neil Martin Kilkenny şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Neil Kilkenny Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEM Group plc. yapmaktadır. Neil Kilkenny, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western United FC futbol takımında oynamaktadır. Western United FC takımına 27 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Neil Kilkenny'nin Western United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Neil Kilkenny Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/killa_kilkenny

Neil Kilkenny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Neil Kilkenny isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Neil Kilkenny Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Neil Kilkenny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Birmingham

1 Kasım 2004 yılında Oldham Athletic

1 Mayıs 2005 yılında Birmingham

12 Ağustos 2007 yılında Oldham Athletic

2 Ocak 2008 yılında Birmingham

4 Ocak 2008 yılında Leeds

1 Temmuz 2011 yılında Bristol City

13 Kasım 2013 yılında Preston

5 Ocak 2014 yılında Bristol City

6 Ocak 2014 yılında Preston

18 Temmuz 2016 yılında Melbourne City

23 Ocak 2018 yılında Perth Glory

27 Ağustos 2021 yılında Western United

Neil Kilkenny kimdir

Neil Kilkenny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Neil Kilkenny şuan Western United FC takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Queensland State

Neil Kilkenny Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avustralya takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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Neil Kilkenny nereli

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